شوبير يكشف مفاجأة بشأن اختيار بيريرا للحكام.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة عن اختيار ببريرا للحكام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير''الحكام فوجئت باختيار بيريرا لحكام واعدين تخطوا الـ 40 سنة!''.

كشف الإعلامي وليد الحديدي، بأن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، سيضع لائحة خاصة بالظهور الإعلامي للحكام.

قال الحديدي عبر بوكس تو بوكس: "يرفض بيريرا، أن يتحدث أي من الحكام في وسائل الإعلام والظهور في البرامج التلفزيونية وبرامج "المقالب" خلال الموسم .. وسيضع لائحة خاصة بهذا الأمر، ومن سيخترقها سيتعرض للإيقاف، وقد يُستبعد من إدارة المباريات لنهاية الموسم".

وأتم: "ترك بيريرا الحرية للحكام للظهور إعلاميًا طالما لم يبدأ الموسم؛ ولكن فور ابتداء المنافسات المحلية، سيتم عدم السماح بهذا الأمر نهائيًا".