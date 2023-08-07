بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز العلاقات مع الصين

أفاد نبأ عاجل ان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال: “الاتحاد الأوروبي لا يزال يريد تعزيز العلاقات مع الصين”.

كان قد قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بكين ترحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى الصين هذا الخريف.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية اليوم الأحد مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكشفت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "جرت المحادثة بين وانغ يي وبوريل اليوم الأحد لإجراء حوار إستراتيجي والإعداد لقمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي.



ونقل البيان عن وانغ يي قوله: “ترحب الصين بزيارة الممثل السامي بوريل، الذي سيرأس وفدا إلى الصين هذا الخريف ويعقد حوارا إستراتيجيا، فضلا عن تبادل مكثف ومتعمق لوجهات النظر للتحضير سياسيا لقمة الزعماء”.