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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سحرية .. مكون يقضي على النمل نهائيا

صدى البلد

مشكلة النمل في المنزل تسبب ازعاج كبير لربة المنزل وللذك نعرض لكي اليوم طرق امنه لطرد النمل  وفقا لnd tv food.

ليمون

 اعصر ليمونة أو ضع قشور الليمون في الأماكن التي يدخل منها النمل، ويمكنك أيضًا غسل الأرضيات بالماء المضاف إليها القليل من عصير الليمون، حيث أن النمل لا يحب رائحة عصير الليمون، لذلك يبتعدون عنه. 

وقد يؤدي أي شيء حامض أو مر إلى إبعاد النمل ، لكن أي شيئ محلى بالسكر هو أفضل صديق للنمل.

لذا تأكد من عدم الاحتفاظ بأي شيء حلو قد يجذب النمل بطريقة أو بأخرى حافظ على نظافة لوح المطبخ وضع القشور هناك. 

 

النعناع 

النعناع طارد للحشرات يمكن أن يساعدك في التخلص من النمل، لا يحب النمل رائحة النعناع ومن المرجح أن يتجنب المناطق التي تحتوي على آثار منه.

للنعناع رائحة قوية لا يتحملها النمل ، مما يمنعهم من دخول المنزل. قم بإعداد مزيج من 10 قطرات من زيت النعناع العطري وكوب من الماء ورشه أينما تجد النمل. كرر هذا مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا رش النعناع المجفف بدلًا من الخليط السائل. 

 

الفرقة والقرنفل

ضع القرفة والقرنفل على مدخل المنزل والمناطق التي تعتقد أن النمل يمكن أن يدخل منها. هذه طريقة جيدة أيضًا للحفاظ على رائحة منزلك منعشة وترابية. غالبًا ما تُعتبر القرفة خيارًا فعالًا لمكافحة النمل 

 يُعتقد أن القرفة تعمل كطارد طبيعي لأن النمل لا يتحمل الرائحة القوية. للحصول على نتائج أكثر فاعلية ، يمكنك إضافة بعض الزيت العطري إلى مسحوق القرفة ، حتى تنفجر برائحة أقوى ، وتبقي النمل بعيدًا. 

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