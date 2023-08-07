حسام المندوه: الزمالك منهار بشكل صعب ولازم تدخل الدولة

أعاد الإعلامي مجدي عبد الغني، نشر تصريحات الدكتور حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني: د. حسام المندوه لـ ملعب الشمس: الزمالك منهار بشكل صعب.. ولازم تدخل الدولة قبل ما نقول على النادي الله يرحمه".

أكد محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك السابق، أن النادي يواجه أزمات كبيرة ولا بد من التدخل لمعالجة الأمور قبل انتهاء النادي.

وتابع هتلر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “أشعر أن الزمالك ينهار في كل الألعاب، ولا أشعر بوجود أمل، والزمالك قلعة كبيرة لا بد من مساعدته”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “أين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية؟ لا أعلم لمصلحة من يحدث كل ذلك، والنادي صعبان عليا والناس خايفة تتكلم”.

وقال محمد رمضان هتلر: “أطالب الجميع بالتدخل لحل الأزمات المتكررة، ومجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث، وكان يجب عليهم الرحيل وترك المهمة لمن يكون قادر على الحل”.

واختتم: “أحمد مرتضى منصور المسؤول عن كرة اليد في الزمالك، يمنح وعود لا تُنفذ وهناك أزمات كبيرة لم تتم حلها”.