بسبب الأوضاع السياسية.. تونس تعلن عودة 120 مواطنا من النيجر

أعلنت وزارة النقل التونسية، عودة 120 من مواطنيها على متن طائرة شركة الخطوط التونسية قادمة من نيامي عاصمة النيجر.



وأوضح موقع "موزاييك" أن عودة المواطنين التونسيين جاءت بعد قرار السلطات النيجرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني ، وفي إطار استرجاع نسق البرنامج التجاري للشركة تدريجيا.



وأشارت وزارة النقل ، إلى أن الخطوط التونسية خصصت طائرة كبيرة الحجم من نوع إيرباص 330 لتستوعب أكبر عدد ممكن من الراغبين في العودة إلى تونس.



يذكر أنه في وقت سابق من اليوم ، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد، تحسبا لأي تدخل عسكري قد تقدم عليه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس".