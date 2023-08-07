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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سواق التاكسي خطف البنت من والدتها | الأمن يكشف حقيقة جريمة بالقاهرة

خطف
خطف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام سائق أجرة باختطاف طفلة من والدتها بالقاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بإستقلالها سيارة أجرة "تاكسى" وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما ، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة (نجلتها 3 سنوات) وخلال المشاجرة قامت بإعطاء نجلتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله وعقب ذلك فوجئت بإنصراف السائق وبصحبته نجلتها.

وبالإنتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته نجلتها.

وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اختطاف طفلة القاهرة امن القاهرة مديرية أمن القاهرة موقع فيس بوك وزارة الداخلية

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