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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق| اعرف الطريقة

أزاي تحافظ على تابلوه
أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

جميع السيارات بها تابلوه ولكن ليس جميع السيارات بها نفس درجة نظافة التابلوه ، وذلك نتيجة التشقق الذى يوجد في أغلب السيارات نتيجة تعرض التابلوه إلى أشعة الشمس ، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ، ما يسبب تشوه جمال التابلوه ، ومن هنا يجب الحفاظ علي تابلوه السيارة ، والقيام بتنظيفه باستمرار ، حتي تظهر السيارة بشكل أنيق وحديث .

أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

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كما أن التابلوه جزء أساسي في ظهور السيارة بشكل جيد وأنيق، ويدل علي نظافة السيارة وحداثتها، ويعطي انطباع أولي جيد للسيارة حتي قبل قيادتها .

أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح للحفاظ على تابلوه السيارة من التشقق :

أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

1- في فصل الصيف بالأخص يجب ركن السيارة في الظل بعديا عن أشاعه الشمس المباشرة .

2- أذا قمت بركن السيارة في الشمس فيجب وضع عواكس علي الزجاج ، لان العواكس تمنع تسرب أشعة الشمس الي التابلوه وتصيبه بالتشقق .

3- ركن السيارة في الاتجاه المعاكس للشمس حتي لا يصل الضوء الي التابلوه .

4- تنظيف التابلوه باستمرار من السوائل والشوائب والأتربة .

5- الابتعاد قدر الأماكن عن قيادة السيارة في الأوقات المشمسة .

6- ترك جزئ صغير من النوافذ مفتوح لتقليل درجة الحرارة داخل المقصورة .

7- استخدام بعض الزيوت المرطبة الخاصة بالتابلوه في المساء .

8- الحذر من الكلور والكحول لانهم يعرضان التابلوه للتشقق .

 

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