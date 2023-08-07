إزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق| اعرف الطريقة

جميع السيارات بها تابلوه ولكن ليس جميع السيارات بها نفس درجة نظافة التابلوه ، وذلك نتيجة التشقق الذى يوجد في أغلب السيارات نتيجة تعرض التابلوه إلى أشعة الشمس ، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ، ما يسبب تشوه جمال التابلوه ، ومن هنا يجب الحفاظ علي تابلوه السيارة ، والقيام بتنظيفه باستمرار ، حتي تظهر السيارة بشكل أنيق وحديث .

أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

كما أن التابلوه جزء أساسي في ظهور السيارة بشكل جيد وأنيق، ويدل علي نظافة السيارة وحداثتها، ويعطي انطباع أولي جيد للسيارة حتي قبل قيادتها .

أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح للحفاظ على تابلوه السيارة من التشقق :

أزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق

1- في فصل الصيف بالأخص يجب ركن السيارة في الظل بعديا عن أشاعه الشمس المباشرة .

2- أذا قمت بركن السيارة في الشمس فيجب وضع عواكس علي الزجاج ، لان العواكس تمنع تسرب أشعة الشمس الي التابلوه وتصيبه بالتشقق .

3- ركن السيارة في الاتجاه المعاكس للشمس حتي لا يصل الضوء الي التابلوه .

4- تنظيف التابلوه باستمرار من السوائل والشوائب والأتربة .

5- الابتعاد قدر الأماكن عن قيادة السيارة في الأوقات المشمسة .

6- ترك جزئ صغير من النوافذ مفتوح لتقليل درجة الحرارة داخل المقصورة .

7- استخدام بعض الزيوت المرطبة الخاصة بالتابلوه في المساء .

8- الحذر من الكلور والكحول لانهم يعرضان التابلوه للتشقق .