إزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق| اعرف الطريقة

جميع السيارات بها تابلوه ولكن ليس جميع السيارات بها نفس درجة نظافة التابلوه ، وذلك نتيجة التشقق الذى يوجد في أغلب السيارات نتيجة تعرض التابلوه إلى أشعة الشمس ، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ، ما يسبب تشوه جمال التابلوه ، ومن هنا يجب الحفاظ علي تابلوه السيارة ، والقيام بتنظيفه باستمرار ، حتي تظهر السيارة بشكل أنيق وحديث .
كما أن التابلوه جزء أساسي في ظهور السيارة بشكل جيد وأنيق، ويدل علي نظافة السيارة وحداثتها، ويعطي انطباع أولي جيد للسيارة حتي قبل قيادتها .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح للحفاظ على تابلوه السيارة من التشقق :
1- في فصل الصيف بالأخص يجب ركن السيارة في الظل بعديا عن أشاعه الشمس المباشرة .
2- أذا قمت بركن السيارة في الشمس فيجب وضع عواكس علي الزجاج ، لان العواكس تمنع تسرب أشعة الشمس الي التابلوه وتصيبه بالتشقق .
3- ركن السيارة في الاتجاه المعاكس للشمس حتي لا يصل الضوء الي التابلوه .
4- تنظيف التابلوه باستمرار من السوائل والشوائب والأتربة .
5- الابتعاد قدر الأماكن عن قيادة السيارة في الأوقات المشمسة .
6- ترك جزئ صغير من النوافذ مفتوح لتقليل درجة الحرارة داخل المقصورة .
7- استخدام بعض الزيوت المرطبة الخاصة بالتابلوه في المساء .
8- الحذر من الكلور والكحول لانهم يعرضان التابلوه للتشقق .