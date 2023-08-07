عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجع عليه بالسيارة.. سائق نقل يدهس تباعا أثناء نومه بالصف

صدى البلد

لقي تباع مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل ما أدى إلى وفاته في الحال بمنطقة الصف جنوب الجيزة، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من مستشفى الصف بوصول جثة تباع، 19 سنة.

 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ المتوفى كان نائمًا خلف السيارة وأثناء رجوع السائق بالسيارة النقل قام بالاصطدام به دون قصد ما أودى بحياته في الحال، تم التحفظ على السيارة وقائدها.

 

ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تباع سيارة نقل الصف النيابة العامة مباحث الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

دفن جثمان مشرف دهسه لودر في الجيزة

شك في زوجة والده.. الحكم على قاتل شاب في العمرانية

اسفكسيا الغرق.. دفن جثمان عامل لقى مصرعه في منشأة القناطر

بيتكلم في الموبايل.. دفن جثمان طالب سقط من الطابق الرابع بالجيزة

التحريات تكشف ملابسات انهيار شرفتين بعقار العجوزة بدون إصابات

بدون إصابات.. حريق يلتهم ورشة شحن بطاريات غرب الجيزة

ابنة الفنان سعيد صالح تحرر محضرا بسبب فيديو عودة والدها باستخدام الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

أمطار في غير أوانها والحرارة تنخفض.. تحسن الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع

بعد تحذيرات دول الخليج لمواطنيها بمغادرة بيروت.. أول تعليق من الداخلية اللبنانية

إلتزام.. رامي عباس يرد على عرض اتحاد جدة الخيالي لضم محمد صلاح

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ