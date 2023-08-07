مشجعون يقتحمون ملعبًا سعوديًا خلال مباراة مهمة.. وبيان عاجل لـ الشرطة

اقتحم عدد من الأشخاص ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها جنوب السعودية، وذلك خلال مباراة نادي النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي أقيمت أمس ضمن الدور الربع النهائي لبطولة الأندية العربية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عددًا من المشجعين ينزلون إلى أرضية الملعب ويركضون، حيث تمت ملاحقتهم من قبل أمن الملعب وتم الإمساك بهم.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إنه وبالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة القدم عبر دخول أرضيته بعد انتهائها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.