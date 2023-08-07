التضامن: نعمل على توجيه القوافل التنموية إلى المناطق البديلة للعشوائيات

قالت الدكتورة رامونا كنعان، مستشارة وزيرة التضامن، إن الوزارة تعمل على توجيه القوافل التنموية إلى المناطق البديلة للعشوائيات، بناء على توجيهات الرئيس السيسي ووزيرة التضامن، مشيرة إلى أنه يتم العمل في 7 مناطق، ومنها الخيالة، والمحروسة 2 وأهالينا.

وأضافت الدكتورة رامونا كنعان، مستشارة وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتم فى البداية وضع قوافل تنموية من أجل تحسس المكان نفسه ومعرفة احتياجاته، وتكون قوافل اقتصادية واجتماعية وطبية.

وتابعت الدكتورة رامونا كنعان، مستشارة وزيرة التضامن، أن هناك تنسيق كامل بين المؤسسات الموجودة والشريكة بالمجتمع المدني، لافتة إلى انه يتم وضع برامج حماية وبرامج تمكين اقتصادي وبرامج تنموية.