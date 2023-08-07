8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب البلدوزر" حسام المندوه "عضو لجنة إدارة الزمالك السابق" جددنا عقد إمام عاشور مقابل 8 ملايين جنيه قبل رحيل اللجنة بيومين فقط، وفوجئنا بعدم توثيق العقد بعد رحيلنا وهذا الأمر مسئولية من جاء بعدنا ولا أجد أي تفسير لعدم توثيق العقد".

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن السر وراء التحول في مستوى النادي الاهلي من فترة بيتسو موسيماني لمارسيل كولر ، أنه استطاع علاج الأخطاء التي كانت موجودة منها العامل البدني.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن هزيمة الأهلي من صن داونز أعطت درسا قويا للأهلي، مؤكدا أنه بعد تلك الهزيمة تحول مستوى النادي الاهلي ونجح في الظهور بشكل مميز.

وتابع سعيد، أن الصفقات التي نجح الأهلي في إبرامها بالتعاقد مع امام عاشور ورضا سليم هي صفقات ستفيد الأهلي، مؤكدا أن وجود امام عاشور سيفيد الأهلي بشكل قوي خاصة بعد رحيل حمدي فتحي.

سبتمبر المقبل

وأشار كريم سعيد إلى أن محامي كهربا واضح أنه قارئ جيد في اللوائح الرياضية، مؤكدا أن كهربا شارك في مباريات الأهلي هذا الموسم دون إيقاف، ومتوقع أن يتم دفع غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر القادم.