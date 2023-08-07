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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: هناك اضطرابات شديدة تحيط بالمنطقة العربية.. فيديو

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد أمين

أكد محمد أمين الكاتب الصحفي، أن اللقاءات الأخوية بين الرئيس السيسي وملك البحرين والشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي، توضح حجم وقوة العلاقة بين الدولة المصرية و الأشقاء العرب.

 يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهة الأزمة الأقتصادية التي يواجهها العالم


وأضاف محمد أمين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك اضطرابات شديدة تحيط بالمنطقة العربية وداخلها، وهذه الإضطرابات تأثر بشكل كبير على عدد من القضايا العربية.


وتابع: "من المهم في مثل هذه اللقاءات الأخوية، أن يكون هناك تشاور في القضايا العربية، و يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهة الأزمة الأقتصادية التي يواجهها العالم"

 

الرئيس السيسي ملك البحرين الدولة المصرية ولي العهد السعودي الأزمة الأقتصادي محمد أمين

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