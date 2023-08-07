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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات دول الخليج لمواطنيها بمغادرة بيروت.. أول تعليق من الداخلية اللبنانية

لبنان
لبنان

علق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الاثنين، على تحذيرات دول الخليج لرعاياها بضرورة مغادرة لبنان أو عدم التوجه إليه أو أخذ الحيطة والحذر فيه، مؤكدا أن "الدول العربية أصدقاء لبنان ولا نقبل التفلت الأمني".

وقال مولوي، في تصريح صحفي لها اليوم الإثنين، إنه "لا تخوّف من أحداث أمنية وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ويجب أن لا يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها".

وشدد مولوي على أنه "المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد".

وأكد "لا نقبل التفلت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان".

وكشف أن: "هناك مجموعات مسلّحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تَصَرَّف بدقة وحكمة، وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".

حثت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، المواطنين على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الدولة إلى لبنان، الصادر مسبقاً، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

كما حدثت السعودية والكويت والبحرين وقطر وألمانيا وبريطانيا، التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد أعلن أن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى هناك في أعقاب اندلاع أعمال عنف.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد أعلن أن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى هناك في أعقاب اندلاع أعمال عنف.
 

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