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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر| صور

أرخص 5 سيارات زيرو
أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2023

يبحث المصريون عن سيارات جديدة موديل 2023 ذات تصميم مميز ، ومحركات قوية، إضافة إلي احتوائها علي تكنولوجيات متطورة، ويتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة جميع أنواع السيارات التي يتوافر بها متطلبات المصريين ، وتتواجد هذه الطرازات بأسعار مناسبة للجميع .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أرخص 5 سيارات متواجدين بالسوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 :

1- بى واى دى‬ F3

تحصل سيارة بى واى دى‬ F3 السيدان علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تتوافر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 420 ألف جنيه.

2- ميتسوبيشي اتراج

تنتج سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وقوة 76 حصان، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتستمد قوتها من محرك سعة 1200 سي سي .

ميتسوبيشي اتراج السيدان في سوق السيارات المصري

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج السيدان في سوق السيارات المصري الي 520 ألف جنيه ، وتباع بفئة واحدة .

3- شيرى اريزو 5 الصينية

سعة خزان وقود سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 السيدان يصل سعته الي 48 لتر ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيرى اريزو 5 موديل 2023

تبدأ أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من 465 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي 625 ألف جنيه .

4- نيسان صنى السيدان

سرعة سيارة نيسان صني السيدان القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتخرج قوة 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

صنى موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري

نيسان صنى موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 398 ألف جنيه، وتصل الي 464 ألف جنيه .

5- شيفروليه أوبترا موديل 2023

تنقل قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 146 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتستهلك 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

يتراوح سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان من 645 ألف جنيه، ويصل الي 691 ألف جنيه .

بى واى دى f3 ميتسوبيشي اتراج شيرى اريزو 5 الصينية نيسان صني السيدان شيفروليه اوبترا موديل 2023

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