القانون يحظر قيام الهيئات الشبابية بهذه الأفعال

حظر قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017، على الهيئات الشبابية القيام بعدد من الأفعال كما وضع شروط لإشهارها .

ونصَّ القانون على أنه لا يجوز لهذه الهيئة القيام بهذه الأفعال التالية:

مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي

الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.

وحددت المادة 2 من القانون السابق ذكره عددًا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، ونصت على أن يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

- ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن 4 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.