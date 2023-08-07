مدبولى: تم إنهاء جميع المشكلات بين مصر والأردن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان اللجنة المصرية الأردنية المشتركة شهدت مباحثات بين البلدين والعلاقات الثنائية .

وأضاف مدبولي خلال الموتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء الأردني أنه تم الانتهاء من جميع المشكلات بين البلدين لافتا إلى أن اللجنة تطرقت لربط الدولتين من خلال بنية أساسية منها الربط الكهربائي ليصل إلى ٢٠٠٠ ميجا بدلا من ٥٠٠ ميجا لنقل إلى دول شقيقة .

وأشار إلى أنه تم بحث تطوير منظومة الطاقة بين البلدين وتطوير وسائل النقل ليسمح نقل الواردات والصادرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ،لافتا انهم ناقشوا ايضا التعاون المشترك في مجال الدواء خاصة مع إمكانيات الدولتين .

وأشار إلى أن العمال المصريين في الأردن يحظون برعاية هائلة من قبل الحكومة الاردنية لافتا أن الجالية الأردنية في مصر يحظوا أيضا برعاية كبيرة .

وأكد مدبولي ان هناك تعاونا تاما بين البلدين وهناك تواصل دائم مباشر لحل أي تحديات تظهر أمامنا .