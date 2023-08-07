بالمغافلة.. حبس لص سرق سيارة من مواطن

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان له معلومات جنائية حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة " بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة المعادى عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته إعترف بقيامه بسرقة السيارة من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.



وقد أمكن التوصل لمالك السيارة ، وبإستدعائه وسؤاله أيد ما سبق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.