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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مطاردة أمنية.. حبس 3 أشخاص لحيازتهم 13 كيلو حشيش بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ١٣ كيلو حشيش بعد مطاردة مثيرة مع الشرطة، حيث كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجح رجال المباحث مديرية أمن القاهرة في ضبط سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص عثر بداخلها علي 13 كيلو حشيش.

‏وشدد اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، حيث اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر، فى إحدى السيارات يستقلها شخصين وحال قيام القوة باستيقافهما قاما بالإنعطاف والدوران والسير عكس الإتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحيازة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسماعيلية ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، بمساعدة آخر تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا .

وباستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل إختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم المحبوس .

كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من شخصين لأحدهما معلومات جنائية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

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