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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مطروح للفنون الشعبية تبهر جماهير بورسعيد بالفن السيوي بـ "ثقافتنا في إجازتنا"

فنون شعبية
فنون شعبية

شهدت حديقة الأمل ببورسعيد، استمرار فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن الفعاليات المكثفة بالمبادرة والتي تقدمها الهيئة بجميع المحافظات وتلقى نجاحا كبيرا.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتورة جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية، باقة متنوعة من الفلكلور السيوى، منها "الترحيب، السامر، الصابية، السيوى"، تدريب عوام مصطفى، وقيادة الفنان سلومة، كما تخلل الفقرات الاستعراضية بعض المقطوعات الموسيقية وفقرة غناء للمطرب سلومة الذى شارك الجمهور بغناء أغنية "لولاكي".

 الفعاليات تستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس الحالي، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، المسلة، فريال، حديقة المشير.

حديقة الأمل ببورسعيد ثقافتنا في إجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفنان أحمد الشافعى

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