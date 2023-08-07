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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الحصول على قرار وزارى .. تنفيذ مشروع جديد بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

حصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير ( احدى الشراكات بين الحكومتين المصرية والسعودية) على القرار الوزارى الخاص ببدء مرحلة الأعمال الإنشائية  بأحد أهم المشروعات العقارية الادارية والتجارية بالقاهرة الجديدة.

من جانبه صرح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة  أنه تم الحصول بالفعل على القرار الوزاري الخاص بالمشروع وإن توقيع العقد الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تسريع معدلات تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة

وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية للعقد تبلغ 232 مليون جنيه.

وأكد أنه تم البدء في أعمال الحفر بالموقع، وأن هذه الاعمال من المقرر أن تستغرق ما بين 8 إلى 10 أشهر قبل استكمال الخطوات التنفيذية الأخرى بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

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