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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات الغلابة.. 5 ماركات مستعملة أقل من 60 ألف جنيه

سيارات أقل من 60
سيارات أقل من 60 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات، التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع، ورغم ذلك يوجد داخل سوق السيارات جميع طرازات السيارات المستعملة وتتميز، برخص ثمنها، وسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها .

أحدث سعر لـ فيات سينا في سوق المستعمل

هوندا سيفيك بأرخص سعر ممكن


- يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة أسعارهم أقل من 60 ألف جنيه :

1- فيات 128 السيدان

تعرض سيارة فيات 128 السيدان للبيع باللون الأحمر ، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف /كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 فيات 128 السيدان

فيات 128 السيدان موديل 1991 تباع داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 37 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

2- فيات أونو

تمكنت سيارة فيات أونو من قطع مسافة سير تصل الي 300 ألف/كم، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1300 سي سي، وتثل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الرمادي .

فيات أونو موديل 1988 داخل سوق المستعمل المصري

يبلغ سعر سيارة فيات أونو موديل 1988 داخل سوق المستعمل المصري 39 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- سكودا فيفوريت الهاتشباك

تحتوي سيارة سكودا فيفوريت الهاتشباك موديل 1994 علي محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي نهاية عام 2023 الجاري، وبها دهانات خارجية .

سكودا فيفوريت الهاتشباك

سعر سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 في سوق السيارات المصري يصل الي 44 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- هوندا اكورد سيدان

تستخدم سيارة هوندا اكورد سيدان موديل 1982 ناقل حركة مانيوال، وتقدم للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

وندا اكورد سيدان موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة هوندا اكورد سيدان موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة ، وأداء محركها .

5- دايو ريسر

تنتمي سيارة دايو ريسر الي فئة السيارات السيدان ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 500 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة 6 شهور، وبها دهانات خارجية .

دايو ريسر

تتوافر سيارة دايو ريسر موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

فيات 128 السيدان فيات اونو سكودا فيفوريت الهاتشباك هوندا اكورد سيدان دايو ريسر

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