عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثقة في الاقتصاد المصري ..افتتاح مصنع هواتف جديد بالعبور

صدى البلد

دشنت انفينكس العالمية خط انتاج جديد للهواتف الذكية في مصر بأحد المصانع بمدينة العبور لإنتاج موديلات جديدة من هواتفها الذكية في السوق المصري.

 

وقالت الشركة العالمية  في بيان لها أن الخط الجديد يعد توسع لاستثماراتها فى مصر مع استمرار خطوط الانتاج القديمة في المنطقة التكنولوجية في اسيوط في العمل كما هي لإنتاج موديلات جديدة بشكل منتظم للسوق المصري.

 

وقالت  إن خط الإنتاج الجديد يعد من أحدث خطوط إنتاج الهواتف الذكية من حيث تكنولوجيا الصناعة والدقة.

هذا بجانب أنه تم تزويد المصنع بمعمل لاختبار جودة الهواتف المنتجة في المصنع الجديد. 

 حيث يخضع الهاتف لعدد كبير من الاختبارات التي تقيس جودة كل جزء من أجزاء الهاتف سواء الشاشة أو البطارية أو السوفت وير الخاص به.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

حالته مستقرة.. إجراء عملية جراحية ناجحة لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

فشل الهجوم المضاد.. الغرب يتحرك ضد زيلينسكي بعد قرارات كارثية

أبرزهم منجم السكري.. حركة تغييرات في قطاعات الإنتاج بوزارة البترول

تكنولوجيا خطيرة.. الكشف عن إحدى خطط أوكرانيا في حربها مع روسيا

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

فيديو

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ