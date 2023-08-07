ثقة في الاقتصاد المصري ..افتتاح مصنع هواتف جديد بالعبور

دشنت انفينكس العالمية خط انتاج جديد للهواتف الذكية في مصر بأحد المصانع بمدينة العبور لإنتاج موديلات جديدة من هواتفها الذكية في السوق المصري.

وقالت الشركة العالمية في بيان لها أن الخط الجديد يعد توسع لاستثماراتها فى مصر مع استمرار خطوط الانتاج القديمة في المنطقة التكنولوجية في اسيوط في العمل كما هي لإنتاج موديلات جديدة بشكل منتظم للسوق المصري.

وقالت إن خط الإنتاج الجديد يعد من أحدث خطوط إنتاج الهواتف الذكية من حيث تكنولوجيا الصناعة والدقة.

هذا بجانب أنه تم تزويد المصنع بمعمل لاختبار جودة الهواتف المنتجة في المصنع الجديد.

حيث يخضع الهاتف لعدد كبير من الاختبارات التي تقيس جودة كل جزء من أجزاء الهاتف سواء الشاشة أو البطارية أو السوفت وير الخاص به.