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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : اجتماع اللجنة المصرية الأردنية تأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين

أحمد سعد نويصر
أحمد سعد نويصر

اعتبر النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية، بمثابة تأكيد على تعزيز أواصر العلاقات بين مصر والأردن بما يتفق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن حرص الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خير دليل على المسؤولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مستجدات العمل المشترك بكافة المجالات.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الاجتماع الدوري للجنة يهدف إلى تذليل أية عقبات تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن خط الغاز العربي كان واحد من مخرجات اللجنة العليا لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، مؤكدا على أنه تجسيد لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين.

وتابع عضو مجلس النواب أن الاتفاق بين رئيسي وزراء مصر والأردن على زيادة خط الربط الكهربائي الحالي إلى 2000 ميجا وات تأكيد على أن هذا المشروع رائد في تبادل الطاقة.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط مما يساهم في اطزياكة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة مما يمثل مكسب مشترك للبلدين.

انطلق اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.

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