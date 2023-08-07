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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبرز إنجازات قطاع التعليم العالي في عهد السيسي

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 تحققت عدد كبير  من الإنجازات في قطاع التعليم العالي في مصر، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهد قطاع التعليم العالي تطورا غير مسبوق في شتى المجالات.

 

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق، أنه تم توسيع فرص التعليم العالي في مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إنشاء جامعات ومعاهد جديدة وتمديد القدرات الاستيعابية للجامعات الحالية وهذا يسمح لعدد أكبر من الطلاب بالاستفادة من التعليم العالي وزيادة فرص الدراسة في مجالات متنوعة.

 

وأشار ماجد أبو العينين خلال تصريحاته  لصدي البلد إلي تحسين البنية التحتية في الجامعات المصرية من خلال توفير المختبرات والمعامل المتطورة والمرافق الحديثة، تمت إضافة وتحديث المرافق الرياضية والمكتبات والقاعات الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب والأساتذة.

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وأوضح أنه تم تحديث المناهج الدراسية في الجامعات لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، تم تنفيذ برامج تعليمية محدثة تعزز المهارات العملية والابتكار وريادة الأعمال.

 

وشجع الرئيس السيسي علي البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية من خلال توفير التمويل والموارد للباحثين وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، تم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتحويل البحوث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية وتقنيات مبتكرة.

 

وتابع  تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال لتحسين فرص التوظيف وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، تم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وفعاليات توظيف لتوفير فرص التواصل بين الطلاب وأصحاب العمل.

 

هذه بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع التعليم العالي في مصر، وتعكس التركيز على تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

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