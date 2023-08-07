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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف أضرار تناول الكورتيزون للتخلص من أمراض الصدر

صدى البلد

عندما تظهر أعراض الإصابة باي فيروس تنفسي او أعراض متعلقة بحساسية الصدر لا يتوجه المريض غالبا للطبيب المختص بل يذهب الي أقرب صيدلية للحصول على وصفة دوائية، وفي معظم الحالات يتم وصف الكورتيزون من أجل سرعة الشفاء دون معرفة اضراره وتأثيره السلبي الذي قد يؤدي إلي تدهور الحالة.

وأوضح  الدكتور ايمن سالم، استاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الكورتيزون لا يصلح في جميع الحالات فرغم فائدته في علاج بعض الأمراض الا ان الاستخدام الخاطىء له قد يؤدي إلي تفاقم المضاعفات والاعراض، لافتا الي أن الكورتيزون يجب وصفه من قبل الطبيب المختص. 


وأشار الدكتور أيمن السيد سالم الي أن الكورتيزون قد يزيد من أعراض العدوى الفيروسية كما أنه يقلل من أداء جهاز المناعة مما يؤثر سلبا على المريض  فيما بعد في الإصابة بالعديد من الأمراض.

واوضح الدكتور ايمن سالم ان الكورتيزون يوصف من قبل الطبيب للحالة التي تناسبه لأن هناك بعض الحالات التي يكون تأثيره سلبي عليها وهذا بالطبع يحدده الطبيب وفقا للتاريخ المرضي للمصاب.

واستطرد الدكتور ايمن سالم حديثه مؤكدا أن أمراض الصدر والفيروسات التنفسية لها أسلوب خاص في العلاج من خلال مراحل محددة يحددها الطبيب حسب الحالة.

واوصى الدكتور أيمن سالم بتناول الخضروات والفاكهه والفيتامينات اللازمة للوقاية من الأمراض والفيروسات وممارسة الرياضة باستمرار.

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