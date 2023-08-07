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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 42 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. واعرف الكليات والمعاهد المتاحة من هنا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: 42 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023
يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية،  الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة اعرفها من هنا
تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ،  ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

 

المحافظ يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى مدارس السويس
كرّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم، أوائل الثانوية العامة والأزهرية علي مستوي مدارس السويس بمنحهم شهادة تقدير و ميدالية محافظة السويس تقديرًا للطلاب على تفوقهم .

 

وزير التعليم يشهد جلسة علمية حول الممارسات الجيدة فى تطوير المناهج
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، اليوم الجلسة الخاصة "بالممارسات الجيدة فى تطوير الإطار العام للمناهج وتأثيرها على مخرجات التعلم"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع يونيسيف مصر على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.  

 

رئيس جامعة أسيوط يتفقد استقبال الطوارئ الجديد بالمستشفى الجامعي الرئيسي.. صور
تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعمال التجديد وإعادة التأهيل لاستقبال الطوارئ الجديد بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل، ومتابعة التجهيزات، وذلك في اطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير وحداتها؛ لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى لأبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

 

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. رابط التسجيل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات
 

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