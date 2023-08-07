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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الفلاحين: وزارة البيئة نجحت في تحويل أزمة قش الارز إلي منحة

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان مجلس ادارة  النقابة العامة للفلاحين كرم اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئه لنجاحها في تحويل أزمة حرق قش الارز وانتشار السحابة السوداء الي منحة تعود بالنفع علي المزارعين وتقضي علي التلوث البيئي الناتج من عمليات الحرق.

ولفت إلي أن الوزيرة تستحق التكريم لانها دوما ما تخلق حلولا لمشاكل موجودة وتحويلها الي فؤائد مادية للمزارعين كما حدث في ملف الوقود الحيوي الذي يخدم البيئة ويزيد العائد الاقتصادي للفلاحين.

وأضاف ابوصدام ان الوزيرة من القيادات الحكومية القريبة من الفلاحين وتسعي بكل جهد طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لتخفيف الاعباء عن الفلاحين وتحسين معيشتهم وللحد من آثار التغيرات المناخيه السلبية

وأشار إلي أن وحدات الوقود الحيوي التي تهتم به الوزارة تحقق عائد  اقتصادي للمزارعين وتوفر سماد عضوي وتساهم في الحفاظ علي البيئة نظيفة.

وأكد عبدالرحمن أن الوزيرة ياسمين فؤاد مثال للقيادة الكريمة التي تحسن التعامل مع الفلاحين، مضيفا انها خير مثال للمرأة المصرية التي اثبتت للعالم قدرة المراة المصرية على القيادة وعلى تحقيق الإنجازات وتحويل الازمات الي منح وتحويل الازمة الي فرصة.

وأشار إلى أن الوزيرة تقود دفة التحول الجذري لقطاع البيئة في مصر بجدارة وجعلتنا نري ما كنا نتمناه حقيقة علي ارض الواقع.

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