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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| اشتري تليفون شاومي توأم iPhone 14.. وطريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

أخبار التكنولوجيا//اشتري
أخبار التكنولوجيا//اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14..طريقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بكاميرا 50 ميجابكسل..اشتري موبايل OPPO رائع للفئة المتوسطة 4200 جنيه فقط

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف أوبو OPPO A17 ليصل سعره بعد الخصم إلى 11449 روبية هندية (أي ما يعادل 4200 جنيه مصري تقريبا ).

 

بـ3700 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14

 

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف شاومي Xiaomi Redmi 12الذي يشبه هاتف iPhone في التصميم ليصل سعره بعد الخصم إلى 10 آلاف روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري تقريبا ).

 

خصم 5200 جنيه على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا الهندي يبيع هاتف سامسونج الأحدث للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A54 بخصم يقدر ب 153 يورو (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 347 يورو.

 

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

 

سيحصل مستخدمو تطبيق ثريدز Threads قريبًا على واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لهذا الشبكة الاجتماعية النصية: إصدار ويب.

 

بمعجون الأسنان.. طريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

 

تعتبر الشاشة المكسورة أو المخدوشة في الهواتف المحمولة من المشاكل الشائعة التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية. وعادة ما يعتبر إصلاح الشاشة أمرًا مكلفًا ومزعجًا، وقد يستغرق وقتًا طويلاً للحصول على الإصلاح المناسب. ومع ذلك، هناك طريقة سحرية قد تساعد في التخلص من الخدوش البسيطة في شاشة الهاتف بسهولة وبتكلفة محدودة، وتتمثل هذه الطريقة في استخدام معجون الأسنان.

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خصم 5200 جنيه على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

بـ3700 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14

بكاميرا 50 ميجابكسل..اشتري موبايل OPPO رائع للفئة المتوسطة 4200 جنيه فقط

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