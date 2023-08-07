أخبار التكنولوجيا| اشتري تليفون شاومي توأم iPhone 14.. وطريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف أوبو OPPO A17 ليصل سعره بعد الخصم إلى 11449 روبية هندية (أي ما يعادل 4200 جنيه مصري تقريبا ).

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف شاومي Xiaomi Redmi 12الذي يشبه هاتف iPhone في التصميم ليصل سعره بعد الخصم إلى 10 آلاف روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري تقريبا ).

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا الهندي يبيع هاتف سامسونج الأحدث للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A54 بخصم يقدر ب 153 يورو (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 347 يورو.

سيحصل مستخدمو تطبيق ثريدز Threads قريبًا على واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لهذا الشبكة الاجتماعية النصية: إصدار ويب.

تعتبر الشاشة المكسورة أو المخدوشة في الهواتف المحمولة من المشاكل الشائعة التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية. وعادة ما يعتبر إصلاح الشاشة أمرًا مكلفًا ومزعجًا، وقد يستغرق وقتًا طويلاً للحصول على الإصلاح المناسب. ومع ذلك، هناك طريقة سحرية قد تساعد في التخلص من الخدوش البسيطة في شاشة الهاتف بسهولة وبتكلفة محدودة، وتتمثل هذه الطريقة في استخدام معجون الأسنان.