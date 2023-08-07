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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ5 ملايين جنيه .. محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء رصف شارع المحطة

اجتماع رصف طريق قفط
اجتماع رصف طريق قفط

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة استكمال أعمال رصف شارع المحطة بمدينة قفط، خاصه أنه تم الانتهاء من توصيل جميع أعمال المرافق به.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، لمناقشة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة قفط، بحضور الدكتور حازم، عمر نائب محافظ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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ناقش محافظ قنا ، المعوقات التي تعطل تنفيذ أعمال الرصف، موجهاً بضرورة البدء في أعمال الرصف بحد أقصي خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سوف يتم رصف الشارع بطول ٢ كم، بتكلفة مالية تصل إلي ٥ ملايين جنيه.

وشدد الداودى، على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف، واستلام جميع الطرق التي تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة، لضمان استلام طرق ذات جودة عالية.

وأضاف محافظ قنا ، بأن رفع كفاءة طرق المحافظة سواء الداخلية منها أو الإقليمية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

وأكد الداودى، أن محافظة قنا تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

 

قنا أعمال رصف شارع المحطة مدينة قفط لجنة متخصصة القطاعات الخدمية حياة كريمة

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