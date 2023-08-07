بعد مقتل 30 شخصا.. التعاون الخليجي يعزي حكومة باكستان في ضحايا القطار

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن تعازيه ومواساته لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نوابشاه بإقليم السند، مما أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات جراء الحادث.

وقدم البديوي التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كانت قناة جيو نيوز التليفزيونية، قد أفادت امس الاحد، أن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بعد أن خرج قطار عن القضبان فى جنوب شرق باكستان.

وخرجت 9 عربات سكة حديد عن القضبان بالقرب من مدينة نوابشة في إقليم السند، على بعد حوالي 275 كيلومترًا من كراتشي.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن التحقيق جاري، ولم يستبعد وزير السكك الحديدية والطيران الباكستاني خواجة سعد رفيق وقوع "عمل تخريبي" أو عطل ميكانيكي.