حماة الوطن : قناة السويس الجديدة جسدت معاني الوحدة المصرية ودعمت الاقتصاد

قال المهندس أحمد تيسير أمين الأمانة الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن قناة السويس الجديدة كانت رمزا حقيقيا يؤكد قوة وعزيمة الشعب المصري والتفافهم حول قيادتهم السياسية الحكمية لإعطاء رسالة قوية للعالم بأن المصريين قادرون على صناعة المستحيل وتحقيق أكبر الإنجازات.

وأكد المهندس أحمد تيسير فى بيان صحفي له أن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة وأصبح له دور كبير في تعظيم ثروات الدولة وزيادة مواردها وكذلك المساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن قناة السويس الجديدة حققت زيادة غير مسبوقة في الإيرادات لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة حيث بلغت 9.4 مليارات دولار عام 2022/2023 وكانت الإيرادات 5.3 مليار دولار عام 2013/2014.

ووجه المهندس أحمد تيسير التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المصريين بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة هذا الحدث العظيم الذي نفذه المصريون بسواعدهم المخلصة في وقت قياسي لدعم وتقوية الممر الملاحي الأشهر والأهم في العالم قناة السويس.