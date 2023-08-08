هل تحلم بالعيش بدون سمنة؟.. هذا ما يمكن أن تتعلمه.. التجربة اليابانية تلهم الولايات المتحدة لتسهيل الحياة الصحية وتلك تفاصيلها

ربما تكون أفضل طريقة لإيجاد حلول للأزمات داخل المجتمع، هو البحث عن حلول لها داخل ثقافات الدول الأخرى، وعلى مر التاريخ، وهي النظرية التي أثبت التاريخ صحتها، وبالنظر إلى المجتمعين الأمريكي والياباني، فإن عوامل التشابه من حيث الظروف الاقتصادية كون البلدان من أصحاب المستوى المعيشي المرتفع، إلا أن كلا البدلين على النقيض من حيث مظاهر السمنة، وانتشارها داخل المجتمع، وهو ما تكشفه نسب انتشار تلك الظاهرة المهددة للصحة داخل كلا المجتمعين.

وفي محاولة للتعلم من التجربة اليابانية، نشرت صحيفة npr الأمريكية، تقريرا رصدت فيه التجربة اليابانية، وكيف يمكن أن تكون ملهمة للمجتمع الأمريكي، خصوصا وأن التشابه بين المتجعين كبير، ولكن النمط الياباني وعاداته تحتوى على موانع ضد تلك الظاهرة، وتتضمن معايير صحية أفضل لأفراده، من الممكن أن تكون ملهمة ليس لأمريكا فقط، ولكن لكل مجتمع يعاني من أزمة السمنة.

الأكل لذيذ في اليابان

في بداية تقرير الصحيفة الأمريكية، تروي يوكي نوجوتشي الأمريكية من أصل ياباني، كيف كان الطعام الياباني لذيذا، ورغم أنها ولدت وترعرعت في الغرب الأوسط الأمريكي، إلا أنها تحب زيارة موطن والديها في اليابان، فدائمًا ما يكون الطعام أساسيًا في كل رحلتها، ودائما ما تقول عقب تذوقه: "يا إلهي ، الطعام"، فالأكل هو هاجس وطني باليابان، ولسبب وجيه تتوفر أصناف مذهلة من الطعام في كل مكان؛ كل شيء لذيذ - والأكثر إثارة للإعجاب ، بالنسبة لي - دائمًا هو طازج.

وفى وصفها لعدد من الأطعمة اليابانية، ترصد كم التشابه مع مكونات الوجبات الأمريكية، من وجود اللحوم والخضراوات، ولكن السر في الوصفات، ومن الأطعمة اليابانية، تأتي نودلز سوبا محضرة حسب الطلب، مع خضروات تمبورا الموسمية المقلية، وكذلك تُباع وجبات الغداء الشهية من السوشي وأرز الكاري على منصات القطارات، ويمكنك أن تتجول في الحالات السابقة للأطعمة المتخصصة، من اللحوم الرخامية إلى الخضروات المخللة الميسو إلى فطائر جيوزا المصنوعة يدويًا، في ديبا تشيكا ، أو أقبية المتاجر متعددة الأقسام، فهناك تفاني طاهر للذواقة قد يبدو مجنونًا في أي مكان آخر، وبأشهر الصيف، يأتي الخوخ المحلي محاصرًا في وسائد لحماية اللحم رقيقًا مثل خد الطفل.

الطعام متشابه .. وسمنة الأمريكان 10 أضعاف اليابان

وما يلفت الانتباه في اليابان هو أن مثل هذا الطعام متوفر في كل مكان تقريبًا ، ومع ذلك فإن السمنة لا تمثل تهديدًا للصحة العامة كما هو الحال في الولايات المتحدة، وكل من الولايات المتحدة واليابان دولتان صناعيتان ثريتان، لكنهما تحتلان طرفي نقيض من طيف السمنة، فحاليًا، يعاني 43٪ من سكان الولايات المتحدة من السمنة - ما يقرب من 10 أضعاف معدل اليابان البالغ 4.5٪ ، وهنا يتحدث تيري هوانغ، أستاذ السياسة الصحية في جامعة مدينة نيويورك، عن التناقض الواضح في علاقة اليابان بالطعام، ويقول إن هناك أسبابًا مختلفة ، معظمها متجذر في التاريخ الثقافي لليابان، فاليابان - والدول الآسيوية عمومًا - تركز بشكل أكبر على الصحة وطول العمر، مقارنة بالراحة ، على سبيل المثال ، أو الإشباع الفوري.

"وتمحور المأكولات اليابانية التقليدية حول الخضار ومنتجات الصويا مثل ميسو والأعشاب البحرية أو المأكولات البحرية، مما يجعلها غنية بالألياف والدهون الجيدة بشكل طبيعي"، ويوضح هوانغ: "قد يكون من الصعب تحديده كميًا ، ولكنه مهم من الناحية النوعية لأنه يؤثر كثيرًا على كيفية تصميم مجتمعاتنا ، وكيف نفكر في الطعام ، وكيف ننخرط في سلوكيات نمط الحياة بشكل عام، وبعبارة أخرى ، فإن البناء الأساسي للحياة في اليابان يجعل من السهل العيش بصحة أفضل، هو ما يسمي بالتصميم الافتراضي".

نمط الحياة الطبيعي رياضي بالفطرة

ويشرح هوانغ كيف أصبح نمط الحياة الطبيعي باليابان رياضيا بالفطرة، وقال: "يأتي هذا النمط فعليًا مدمجًا، فالواقع أن المدن اليابانية مكتظة بالسكان، ولكنها آمنة، تسمح بالاعتماد الشديد على وسائل النقل العام، على سبيل المثال، ويميل السكان الذين يستخدمون وسائل النقل العام إلى المشي أكثر وممارسة المزيد من التمارين فقط بفضل هذا التصميم".

وهنا نقول نوجوتشي الأمريكية من أصل ياباني: "أخبرتني والدتي البالغة من العمر 74 عامًا أن المهمات هي شكلها الأساسي من التمارين، والمشي العرضي من القيام بالأعمال المنزلية والتسوق يضيف بشكل طبيعي، ولقد وثقت ذلك أثناء رحلتي، حيث أمضيت ثمانية أيام في ظل والداي اللذين يعيشان في وسط طوكيو، وأظهر متتبع اللياقة البدنية الخاص بساعة Apple أنني مشيت بمعدل يزيد عن 6 أميال في اليوم، وهو ما يزيد بنسبة 60٪ عما أقوم به عادةً، فهناك باليابان تتوفر وسائل النقل العام على نطاق واسع، وهي تزيد من النشاط البدني ، مقارنة بالتنقل بالسيارة، وقد تم بناء المدن اليابانية حول وسائل النقل العام، مما يشجع على المزيد من الحركة ، ويزيد من ممارسة الرياضة بين السكان".

كلمة السر .. دمج العادات الصحية في الحياة اليومية

وتشير الصحيفة الأمريكية، إلى أن كلمة السر في النمط الياباني الواقي من السمنة، هو التصميم الافتراضي القوي للغاية، والذي يدمج العادات الصحية في الحياة اليومية، ويقول هوانغ أن هذا أمر بالغ الأهمية لأن السلوك الصحي يصبح أقل تلقائية ، وأكثر اعتمادًا على الجهد الفردي، وأضاف: "في أي وقت تضيف فيه عبئًا إضافيًا في التخطيط لوجبة صحية أو الذهاب لممارسة الرياضة ، فإن ذلك سيترجم إلى انخفاض احتمالية مشاركة الأشخاص فعليًا".

فيما تقول نوجوتشي، إنها أدركت أن هذا صحيح حتى عندما يتعلق الأمر بالطعام، فاليابان لديها نوع من التصميم الافتراضي الذي يدعم الأكل الصحي، وينبع من نظام غذائي تقليدي يعتمد بشكل كبير على الخضار والأعشاب البحرية والمأكولات البحرية، فهو جزء لا يتجزأ من ثقافة الأكل هناك، وثقافيًا ، عندما يتعلق الأمر بالطعام ، هناك تركيز أقوى على الجودة والصقل في إعداد كل طبق بدلاً من الكمية، حتى بالنسبة للأشياء التي يعدها اليابانيون للوجبات السريعة، مثل أحد أكشاك رامين طوكيو التي دخلت فيها مع والدتي في زيارة حديثة.

التخلى عن المواد الحافظة والمثبتات

ومن الأنماط الجيدة داخل المطبخ الياباني، وتجده في كافة مطاعم اليابان، هو التخلي عن المواد الحافظة والمثبتات، وتم استبدال ذلك بالأطعمة الطازجة، وهو على العكس تماما من الحال داخل مطاعم الولايات المتحدة الأمريكية، ففي اليابان يقوم المصنعون بتصنيع ملصقات مطبوعة على كل عبوة مختومة بختم زمني حتى اللحظة، ويتم تعقب البضائع غير المباعة وتبديلها عدة مرات في اليوم، بحسب ما جاء بالتقرير الأمريكي.

وهذا لا يعني أن اليابان محصنة ضد اتجاهات الأغذية الصناعية والمعالجة الفائقة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم، فالوزن الزائد هو مصدر قلق متزايد هناك أيضًا، ومع ذلك ، فإن السكان يتمتعون بمرونة ملحوظة في مواجهة هذا الاتجاه العالمي، ولكن وجود الجانب الآخر هو ما يحدث التوازن داخل هذا المجتمع، وهو ما لا يتواجد داخل المجتمع الأمريكي.

وتنهي نوجوتشي حديثها عن تجربة وطن والديها قائله: "خلال ثلاث سنوات من تغطية الصحة ، توصلت إلى فهم كيف أن العديد من المشكلات الصحية في أمريكا تنبع من عدم المساواة التي تبدأ ، في جوهرها ، بما نشأنا عليه ونمط الحياة الذي عشناه، لذلك أتساءل أيضًا إلى أي مدى قد نكون أفضل حالًا ، كسكان ، إذا لم يكن العيش أو الأكل الجيد عبئًا نضعه على عاتق الأفراد ، ولكنه شيء يدعمه مجتمعنا - عن طريق التصميم".