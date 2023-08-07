إنشاء مدرسة حقلية بقرية "رأس مسلة" جنوب سيناء

تكثف مديرية الزراعة بجنوب سيناء، العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية التي توجد بالمحافظة، لتنفيذ نشطة وفعاليات تعمل على تحسين الممارسات الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين سبل العيش المستدام للمواطنين، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع محطة بحوث الصحراء، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن إدارة رأس سدر الزراعية استقبلت وفدًا من المختصين بمركز بحوث الصحراء يضم الدكتورة رحاب الشربيني، رئيس الفريق البحثي، و الدكتورة مهابه عبد المعطي، والدكتورة عفت فايز علام، ، لبحث سبل تفعيل مشروع تحسين سبل العيش المستدام المقرر تنفيذه بقرية "رأس مسلة" التابعة لمدينة رأس سد، بهدف تحسين الممارسات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في القرية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن زيارة الفريق جاءت بهدف إعداد دراسة عن أهم الأنشطة والاحتياجات الزراعية ذات الأولوية بقرية "رأس مسلة"، لتقديمها إلى إدارة المشروعات التنموية، تمهيدًا لتنفيذها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الفريق قام بالمرور على عددًا من التجمعات البدوية التابعة لقرية رأس مسلة "الدروز، المساعيد، الصبحة، الضريبي، أبو حامد"، وذلك من أجل تحديد المعايير اللازمة لإقامة الأنشطة والمشروعات التي تناسب احتياجات كل تجمع، للبدء في إنشاء مدرسة حقلية لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتطوير الممارسات الزراعية، وتقديم الدعم الفني للمواطنين من أجل تحسين مستوى معيشة المزارعين .



ومن جانبه الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إن مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور عبدالله زغلول، يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتميز بها المحافظة، من خلال تنفيذ أنشطة وفعاليات تعمل على تحسين سبل العيش المستدام للمواطنين داخل الوديان والتجمعات البدوية، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من التعاون مع كافة الجهات هو النهوض بالخطط التنموية الزراعية على أرض محافظة جنوب، والوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطنين داخل القرى والتجمعات البدوية الزراعية، ووضع أليات للتغلب لتغلب عليها على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري تنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى تابعة لمدن "رأس سدر، الطور، ونويبع"، بهدف تحسين الممارسات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق، وتوفير الإرشاد والتدريب للمزارعين لتحسين الزراعة، واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة.

جدير بالذكر أن وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" قام بزيارة محطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، للاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة، ونظم تحلية المياه، والزراعات العلفية وأنشطة الإنتاج الحيواني "الإبل والهجن والأغنام" واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات، لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف، و البدء في تنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لمواطني المحافظة، والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، واللحوم، والألبان.