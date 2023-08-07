ننشر حركة تغييرات رؤساء شركات ومدير تنفيذي قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء

شركات ومدير تنفيذي لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات

اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من

شاغليها، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:



السيد المحاسب / محمد محمود أحمد محمود - رئيساً لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكرى لمناجم الذهب .

السيد المهندس / محمد على الدين على دغيدي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة شمال سيناء للبترول.



السيد المهندس / محمود أحمد أحمد السيد طلبه - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي.



السيد المهندس / وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة بتروسيناء بجانب عمله الأصلي.



السيد المهندس / وليد محمد محمد الأعصر- رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترو سيناء بجانب عمله الأصلي



السيد المهندس / محمد صادق حسن عليان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة

الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي.

السيد المهندس / وليد أحمد الدسوقي محمود - مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات

البترولية (نبسكو).