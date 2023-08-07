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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم 4 غير متوقع.. علامات تدل على أن زواجك مهدد بالفشل

زواج
زواج

الزواج يمثل عقدًا قويًا بين الرجل والمرأة، هدفه تأسيس أسرة مستقرة وتنجيب أطفال سعداء. ويعد علاقة الزواج من أهم العلاقات التي تتشكل بين الأشخاص، فهي تستند على أسس قوية لا يمكن التلاعب بها أو التخلي عنها، وأي خلل يحدث من أي طرف فإنه يشوه استقرار الأسرة وسلامتها، ومن ثم يوجد علاقات تنشأ بدون وعي كافي من الأطراف وتؤدي إلى انهيار العلاقة مستقبلًا، حتى وإن بدت مستقرة أمام الآخرين اليوم.

وفي هذه السطور نوضح علامات تشير إلى فشل زواجك وتهديده بالانتهاء، وفقاً لما ذكره موقع" "boldsky.

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- الاحتفاظ بالأسرار

عندما تجد نفسك في موقف يجعلك تترددين في الحديث أو الصمت، فاعلمي جيداً أنك تعيشين في زواج غير مستقر نفسياً بالنسبة لك. فإذا كان الحديث والتواصل مع الشريك يشكل تهديداً لأمن واستقرار العلاقة الزوجية، فهذا يدل على أنك تعيشين في بيئة زوجية ضارة.


- شعورك انك مخطئة طوال الوقت

تشعرين طوال الوقت بأنك مخطئة وأنك لا تتقني اتخاذ القرارات في أي شيء، حتى لدرجة تخافين من التعبير عن رأيك في أي موضوع؛ لأنك تدركين أنه سيتم انتقادك وسوف تواجهين الكثير من الانتقادات. وبالتالي، يجب عليك الصمت، مما يؤدي إلى عدم امتلاكك لأي دور أو صوت في المنزل، وبالطبع هذا أمر محبط.


- المدح للأخرين فقط

عندما تتحدثي معه، سيروي لك التفاصيل عن أشخاص آخرين، ومدى إعجابه الشديد بإنجازاتهم وقدرتهم على القيام بالعديد من المهام بمفردهم، كما لو كان ذلك ينقص من قدراتك بطريقة غير مباشرة. وبغض النظر عما تقومين به لصالحه، لن يشكرك ولا يعبّر لك بكلمات تشعر قلبك بالسعادة.

- تخافين الأقتراب منه

عندما تشعرين بأنك تفكرين كثيراً بدل المرة مائى قبل أن تقربي منه، فإعلمي أنك غير مرتاحة في علاقتك الزوجية، لأنك تعلمين أنه قد يسبب لك الإحراج ويعطيك أعذار، وعندما يرغب هو في التقرب منك يوماً ستشعرين بأنك تتحركين مثل قطعة الشطرنج وفقًا لما يريده اللاعب.

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