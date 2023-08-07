الحكومة الأثيوبية تفقد السيطرة على بعض مناطق الأمهرة لصالح الميليشيات

أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الأثنين، إنها فقدت السيطرة على بعض المناطق والبلدات لمقاتلي الميليشيات في منطقة أمهرة خلال الصراع الأخير الذي نشأ في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

أبلغ سكان، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، عن إطلاق نيران كثيفة وطائرات عسكرية في سماء بعض المناطق.

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي في المنطقة مع اشتداد الاشتباكات والاحتجاجات الجماهيرية بسبب خطة لاستيعاب القوات الإقليمية في الجيش.

حاولت الحكومة الفيدرالية جعل السلطات الأمنية مركزية بعد انتهاء الصراع المدمر الذي دام عامين في منطقة تيجراي بالبلاد، حيث كانت القوات الإقليمية والميليشيات في أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفيدرالي.

الآن، يتهم سكان أمهرة الذين تضرروا بشدة من هذا الصراع الحكومة الفيدرالية بمحاولة تقويض منطقتهم. وترفض السلطات هذا الاتهام لكنها تعتبر المقاتلين الإقليميين تهديدا للنظام الدستوري.

اعترف رئيس المخابرات الإثيوبي والمسؤول المشرف على حالة الطوارئ، تيميسجين تيرونه، يوم الأحد، بأن قوات أمهرة غير النظامية سيطرت على البلدات، وأفرجت عن السجناء من السجون واستولت على مؤسسات حكومية.

قال تيميسجين: "هذه القوى لديها الرغبة والهدف في تفكيك الحكومة الإقليمية ثم الانتقال إلى النظام الفيدرالي".

سمع دوي إطلاق نار، صباح الإثنين، في بلدات أمهرة، وجوندار، ولاليبيلا، وديبري بيرهان والعاصمة الإقليمية باهر دار، كما قال السكان لوكالة أسوشيتيد برس، وأغلقت الطرق الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة.

قال مسؤول في البلدة التي تقع على طريق رئيسي على بعد 135 كيلومترا من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، هناك تبادل لاطلاق النار كل دقيقة.

قال سكان إن ميليشيا الأمهرة غير الرسمية المعروفة باسم فانو تسيطر الآن على جوندار ولاليبيلا، وهما بلدتان سياحيتان رئيسيتان. وقال أحد السكان إنه سمع دوي إطلاق نار يوم الاثنين على حافة لاليبيلا في اتجاه المطار، منهية أيام الهدوء.

أفاد السكان بقتال عنيف في شمال جوندر حيث حاولت القوات الفيدرالية استعادة السيطرة عليها. قال أحد سكان جوندر: "نسمع إطلاق نار ويمكننا رؤية الدخان"، مضيفًا أن مسؤولين محليين كانوا متحصنين في مركز الشرطة الرئيسي.

قال أحد السكان إن طائرات عسكرية شوهدت في السماء فوق بحر دار، حيث توقف نظام المياه عن العمل. وقال آخر إن الدبابات تتحرك في المدينة. قال: "الأمور تسوء أكثر فأكثر". "يمكنك سماع صوت إطلاق نار كثيف."

أوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية التي تديرها الدولة رحلاتها إلى لاليبيلا وجوندار وديسي.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأحد، إن العنف في منطقة أمهرة يؤثر على العمليات الإنسانية. ودعا إلى الوصول غير المنقطع إلى مرافق الرعاية الصحية هناك وحمايتها.

تحظر حالة الطوارئ الجديدة في منطقة أمهرة، والتي يجب أن يوافق عليها البرلمان، التجمعات وتمنح السلطات صلاحيات لاحتجاز المشتبه بهم دون أمر من المحكمة، وفرض حظر التجول وإجراء عمليات تفتيش.

وقالت خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الفيدرالية، إن عدة اعتقالات تمت "للسيطرة على الأنشطة المسلحة غير المشروعة".

قال عضو في الحزب إن الشرطة الاتحادية اعتقلت، يوم الجمعة، كريستيان تاديلي، النائب البارز من الحركة الوطنية لحزب أمهرة المعارض، وناقد صريح للحكومة، في مجمع سكني لأعضاء البرلمان في أديس أبابا.

جدير بالذكر أن الدستور الإثيوبي ينص على أنه لا يمكن اعتقال النواب دون إذن من البرلمان.