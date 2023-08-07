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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل مسلم في مهرجان العلمين الجديدة

مسلم
مسلم

يحيي المطرب مسلم حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الأولى.

 

ويضع مسلم حاليًا اللمسات الأخير على بروفة الحفل، الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 11أغسطس الجاري.

 

ويقدم مسلم في الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي نالت أعجاب الجمهور ومنها "اتنسيت، مش ندمان، قلب فى الدفاتر، هنتقابل، وماحبتنيش".

 

يذكر أن آخر أعمال مسلم فيديو كليب أغنية "ماحبتنيش" وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر.

 

كلمات أغنية "ماحبتنيش" :

انت محبتنيش

فبلآش نكدب على بعض

روح كفآيآك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عآيش و بخير

بس سآيبني ف حرب

فيك كآن عشمي كبير

ردتني لسآبع ارض

ايآم ومسيرهآ تعدي

مش فآرق كنت معآك و لوحدي

ايآم لآزم هتنسي

و يآرب تكون مرتآح من بعدي

انت اختآرت تعيش

بس بعيد عني

انسآني يآريت متجيش

مسلم المطرب مسلم

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