اعتقال امرأة متورطة في مؤامرة لاغتيال الرئيس الأوكراني

قالت الخدمة الأمنية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن امرأة أوكرانية اعتقلت من قبل جهاز الأمن لصلتها بمؤامرة على ما يبدو لمهاجمة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

قال مسؤولون، وفقا لما نشره موقع أيه بي سي الأمريكي، إنه تم استجواب المرأة، وهي من ميكولايف لكن لم يتم الكشف عن اسمها علنا. قال مسؤولون إنها كانت جزءا من مؤامرة تهدف إلى اغتيال زيلينسكي خلال زيارته الأسبوع الماضي لميكولايف، وهي مدينة في جنوب شرق البلاد بالقرب من الجبهة.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنها ألقي القبض عليها "متلبسة" خلال تسليم معلومات إلى الروس.

ويُزعم أنها كانت تنقل معلومات إلى القوات الروسية حول موقع زيلينسكي، بما في ذلك مسار كامل لزيارة الرئيس إلى المنطقة، وزعم المسؤولون الأوكرانيون أن الروس أمروا بعد ذلك بشن غارة جوية لاغتياله.

وقال مسؤولون أمنيون، إن المحققين علموا بخطط المرأة المزعومة قبل الزيارة واتخذ زيلينسكي "إجراءات أمنية إضافية" أثناء تواجده في المنطقة.

وقال مسؤولون في بيان يوم الاثنين: "واصل جهاز الأمن الأوكراني توثيق الأعمال الإجرامية لشريك العدو من أجل الحصول على بيانات جديدة حول القيمين الروس والمهام التي تم تلقيها".

وقالوا إنه عندما جمع المحققون معلومات إضافية، وجدوا أن المرأة كانت تحدد مواقع أنظمة الدفاع الأوكرانية ومستودعات الذخيرة في جميع أنحاء منطقة أوتشاكوف. قال مسؤولون إنها سافرت إلى المنطقة وصورت مواقع.

وزُعم أن المرأة كانت تخطط لمشاركة هذه المعلومات مع روسيا من أجل ضربة جوية جديدة ضخمة في المنطقة.

وقال زيلنكسي، إنه اطلع على "النضال ضد الخونة في أوكرانيا" خلال مؤتمره الهاتفي اليومي مع الزعماء الأوكرانيين، يوم الاثنين.