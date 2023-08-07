أوكرانيا: مقتل 250 ألف روسي في المعركة

فيما يخص المعركة، غالبا ما تتعارض البيانات الأوكرانية ونظيرتها الروسية، ويعتبر عدد القتلى مجرد مثال واحد علي التناقض الذي تقدمه بيانات كلتا الدولتين.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قدم المسؤولون العسكريون الأوكرانيون تحديثات يومية عن عدد الجنود الروس الذين "تمت تصفيتهم"، وهم يزعمون أن العدد الإجمالي قد تجاوز للتو ربع مليون جندي.

نقلاً عن مصادر من هيئة الأركان العامة، قال موقع أوكرينفور،الأوكراني إن 540 جنديًا روسيًا قتلوا في اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 250.240. إذا كان هذا الرقم صحيحًا، فإنه يصل إلى ما معدله 472 جنديًا روسيًا في كل يوم من أيام الحرب.

ليس من الواضح كيف وصلت أوكرانيا إلى هذا الرقم. لكن المؤكد هو أنها أعلى بكثير من أي تقدير آخر. وبحسب سكاي نيوز، فإن هناك إجماع على نطاق واسع حول رقم الضحايا الذي يعتبر خُمس ذلك المعلن عنه من الجانب الأوكراني.

في فبراير، قدرت وزارة الدفاع البريطانية ما بين 40 و60 ألف قتلوا في الأشهر الـ 12 الأولى من الحرب. ومن غير المرجع أن تزيد خمسة أشهر من القتال منذ ذلك الحين هذا الرقم.

البيت الأبيض لديه رقم مماثل. أشارت وثائق استخباراتية أمريكية سرية للغاية تم تسريبها على الإنترنت في أبريل إلى مقتل ما يصل إلى 43 ألف جندي روسي.

وفي الشهر الماضي، استخدم تحقيق أجراه اثنان من وسائل الإعلام الروسية المستقلة، وهم Meduza و Mediazone نمذجة إحصائية ووصل إلى رقم قريب من المعلن بواسطة الهيئات المستقلة وهو حوالي 47 ألف شخص.

وكما هو متوقع، يواصل الكرملين التقليل من الأعداد، حيث أبلغ عن موت حوالي 6000 روسي فقط.

لذا، في حين أنه من غير المحتمل أن يكون عدد القتلى الروس قريبًا مما تدعيه أوكرانيا، تواصل موسكو عمداً إخفاء الرقم الحقيقي.