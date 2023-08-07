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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار هانون يضرب كوريا الجنوبية.. وتحرك عاجل من إيطاليا لإجلاء مواطنيها

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الإثنين، إن إيطاليا ستقوم بإجلاء 1200 مشارك في المخيم الكشفي الدولي في كوريا الجنوبية بسبب وصول إعصار هانون إلى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان: "تواصل السفارة الإيطالية في سول، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيطالية وعلى اتصال دائم بالسلطات المحلية، مراقبة حالة المشاركين في المخيم الكشفي الدولي في كوريا الجنوبية البالغ عددهم 1200.. المواطنون بخير ولم يشتكوا من أي مشاكل".

وفي الأيام الأخيرة، أدت الظروف الجوية إلى تعقيد مشاركة أكثر من 50 ألف شخص في المخيم  على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

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وأمرت الحكومة الكورية، اليوم الاثنين، بنقل الكشافة إلى المناطق الجامعية في سيول وأجزاء أخرى من البلاد بالحافلة.

إيطاليا كوريا الجنوبية لمخيم الكشفي الدولي إعصار هانون شبه الجزيرة الكورية السفارة الإيطالية في سول

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