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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تطلق مشروعا زراعيا بتقنيات متقدمة لتعزيز الأمن الغذائي

المحاصيل الغذائية
المحاصيل الغذائية

أعلنت الشركة الإماراتية القابضة في إمارة أبوظبي، عن تعاونها، لإطلاق مشروع إنشاء بيوت محمية عالية التقنية ومؤتمتة بالكامل في مجمّع "القابضة" (ADQ) للتكنولوجيا الزراعية في كيزاد، على مساحة تبلغ 10 هكتار كمرحلة أولى، بهدف زيادة المحاصيل الغذائية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تم تصميم المشروع بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة حيث ستعمل البيوت الزراعية المحمية بنظام تبريد فعّال يقلّل من الانبعاثات الكربونية ويحدّ من استهلاك المياه، مما يتيح زراعة محصولي الطماطم والخيار على مدار العام في بيئة خالية من الكربون وخاضعة للتحكّم، فيما ستشهد المرحلة الثانية بدء الإنتاج التجاري ومضاعفة المساحة المزروعة إلى 20 هكتار.

 

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وبالاستفادة من سلسلة التوريد المحلية القصيرة عبر مجمّع التكنولوجيا الزراعية، سيكون بإمكان المستهلكين الحصول على منتجات عالية الجودة تبقى طازجة لمدّة أطول، كما ستتيح مرحلة توسيع المشروع ضبط الإنتاج بما يتماشى مع حجم الطلب في السوق المحلي الأمر الذي سيساهم في الحد من هدر الطعام. كما سيتعاون خبراء الإنتاج النباتي في (Safe Havens Solutions’) مع الباحثين والمهندسين الزراعيين المحليين لتشجيع تطوير التقنيات التي تتلاءم بشكل مثالي مع ظروف المناخ والنموّ في البيئة المحلية، في حين ستتيح منشآت التدريب إمكانية نقل المعرفة إلى الكفاءات الإماراتية وتطوير جيل جديد من المزارعين المتخصصين.

 

وقال غيل أدوتيف، الرئيس التنفيذي لمحفظة الأغذية والزراعة في "القابضة" (ADQ): "انطلاقاً من مهمتنا في تعزيز الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي، تأتي شراكتنا مع شركة سيف هافين سليوشن (Safe Haven Solutions’) بهدف الاستثمار في حلول التكنولوجيا الزراعية، ودعم إمكانيات دولة الإمارات لرفع معدلات الإنتاج الزراعي المحلي. ومن هذا المنطلق، فإن مجمّع التكنولوجيا الزراعية يمثل مركزاً لمشاريع البحث والتطوير واسعة النطاق، في بيئة داخلية عالية التقنية وخاضعة للتحكّم، مؤكداً أن "القابضة" (ADQ) تتطلع من خلال هذه الشراكة للارتقاء بقدراتها في زراعة المنتجات الطازجة في إمارة أبوظبي بصورة مستدامة تلبي حاجة المجتمعات المحلية".

 

ومن جانبه قال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا الترحيب بشركة سيف هافين سليوشن (Safe Haven Solutions’) في منطقة كيزاد، حيث سيسهم تواجدها بدعم تطور مجمّع التكنولوجيا الزراعية المبتكر الذي يضم بنية تحتية راسخة، ومساحات مرنة ومنشآت مثالية تساعد شركاءنا في تصميم المشاريع وتسهيل إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وتخزينها وتوزيعها، بما يعود بالفائدة على القطاع الزراعي المتنامي في دولة الإمارات".

وقال الدكتور نديم محمد أسلم، الشريك المؤسس في شركة سيف هافين سليوشن (Safe Haven Solutions’): "تحظى الزراعة المستدامة بأهمية قصوى في ظلّ جهودنا المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي حول العالم والتقليل من البصمة البيئية، نحن واثقون بأنّ مجمّع التكنولوجيا الزراعية ، مدعوم بتقنياتنا المبتكرة سيساعد في ترسيخ أسس القطاع الزراعي المستدام لدولة الإمارات، تماشياً مع مساعي "القابضة" (ADQ ) الهادفة لضمان توفير غذاء صحيّ وكافٍ للأعداد المتنامية من السكان على مدار العام".

 

ونظراً للاعتماد الكبير في دولة الإمارات على واردات المحاصيل الزراعية من الخارج، وتوقّعات زيادة الاستهلاك السنوي للدولة من الفواكه والخضروات بنسبة 18% بين عامي 2019 و 2026، أصبح تعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي أحد الأولويات المهمة على الأجندة الوطنية.


ويُمثّل تعاون "القابضة" (ADQ) مع شركة سيف هافين سليوشن الهولندية ( Safe Haven Solutions) مشروعاً جديداً يتمّ إطلاقه في مجمّع التكنولوجيا الزراعية في كيزاد، حيث بدأت "القابضة" (ADQ) المرحلة التشغيلية للمجمّع مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع "زيرو"الإيطالية ، المتخصّصة في التكنولوجيا عالية التأثير.

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