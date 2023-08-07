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رئيس التحرير
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رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير والتجديد بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير والتجديد

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأعمال التطوير والتجديد التي تشهدها جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لأعمال التجديد والتطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، والاحتفال بمرور 25عامًا على تأسيس المركز  (اليوبيل الفضي).

أوضح رئيس جامعة الأزهر أن هذه الجهود العلمية والبحثية على مدار ربع قرن من الزمان حافل بالعطاء العلمي من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

وعقب الافتتاح قام رئيس الجامعة بتفقد معامل المركز، وشاهد الأجهزة الحديثة المتطورة التي تسهم في دعم مسيرة البحث العلمي ورفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من خلال مخرجاتها العلمية والبحثية، بجانب مشاهدة فيلم تسجيلي حول سيرة ومسيرة عطاء المركز على مدار 25 عامًا في خدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة، والدكتور محمود رمضان صوفي، مدير المركز، والدكتور هشام محمد مهدي، والدكتور أحمد فؤاد، والدكتور محمد سعداوي، والدكتورة غادة الشربيني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

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رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر التطوير بيوتكنولوجيا التخمرات

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