تحذير عاجل من كارثة في روسيا بسبب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة

ذكرت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، أن رجال الإنقاذ يحذرون من اندلاع خطر حريق كبير في أكثر من نصف مناطق منطقة فورونيج بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وحسب وسائل إعلام روسية، قالت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان: "وفقا للظروف الجوية، تم إعلان الفئة الرابعة من خطر الحريق (درجة عالية من خطر الحريق) على أراضي 19 بلدية في المنطقة، وتم إعلان الفئة الثالثة (درجة متوسطة من خطر الحريق) في بقية المنطقة”.

وأشارت إلي أن هناك 31 منطقة بلدية وثلاث مناطق حضرية في منطقة فورونيج.

في وقت سابق، حذرت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية، من عاصفة في المنطقة تستمر لعطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين بسبب الحرارة البالغة 37 درجة.