كارثة وشيكة.. جنود بالجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضحون كييف

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن هناك حالة عدم الرضا تختمر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب عدم كفاءة قادتها، وعدم كفاية التدريب في دول حلف الناتو.

وحسب “نيويورك تايمز”، اشتكى جندي من الجيش الأوكراني قائلا: "قاتلوا في أفغانستان والعراق، والأعداء هناك ليسوا مثل الروس"، في إشارة إلى مدربين عسكريين أمريكيين يقومون بتدريب المجندين الأوكرانيين.

وقالت الصحيفة، نقلا عن جنود بالجيش الأوكراني، إن القادة القتاليين للقوات المسلحة الأوكرانية يلقون بالمجندين المدربين حديثًا في المعركة ويستخدمون تكتيكات غير مختبرة أثناء الهجوم المضاد.

واشتكى الجنود أنفسهم من أن تدريبهم في دول الناتو كان قصيرًا جدًا، وأن بعض المركبات المدرعة التي تم تسليمها لم تستطع تحمل قوة الجيش الروسي، لأنها مصممة لقمع الانتفاضات.