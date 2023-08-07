بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

إذا كنت تحاولين تقديم اكلات بسيطة وسهلة، وفي الوقت نفسه تتميز بمذاق لذيذ يجذب كل أفراد الأسرة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة.

مقادير عمل شكشوكة السجق الحارة



250 جرام سجق شرقي

بصلة

ملح وفلفل

بهارات

مقطع مكعبات صغيرة 1 فلفل أخضر

2 ملعقة كبيرة بقدونس

مكعبات صغيرة 2 طماطم

فلفل حار

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملعقة كبيرة زيت

8 زيت

للوجه

بقدونس

فلفل اسود مجروش

طريقة تحضير شكشوكة السجق الحارة

* في طاسة على النار يوضع الزيت مع البصل مع الفلفل الأخضر ويضاف إليها السجق - يضاف الفلفل الحار وملح وفلفل.

* بعد أن ينضج السجق تضاف إليها مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم وبقدونس مفروم.

* يضاف إليها البيض وتغطى وتترك لتنضج على نار هادئة.

* يقدم ساخنا مع رشة بقدونس ورشة فلفل أسود.