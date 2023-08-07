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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مبشر.. إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الإثنين، إن أسعار الفائدة، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، تحتاج إلى مزيد من الارتفاع حيث لا يزال التضخم أعلى من المستوى المسموح به بالنسبة للأمريكي العادي.

وقالت بومان: “لقد أحرزنا تقدما في خفض التضخم خلال العام الماضي، لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%، ولا يزال سوق العمل ضيقا، حيث لا تزال فرص العمل تتجاوز بكثير عدد العمال المتاحين”، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لصنع السياسة في البنك المركزي الأمريكي.

وأضافت: “أتوقع أن تكون هناك حاجة على الأرجح إلى زيادات إضافية لخفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة، يوم الخميس، قراءتها لشهر يوليو لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI)، والتي ستظهر إلى أي مدى يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 3٪ على أساس سنوي في يونيو لأصغر نمو له في عامين، توسعا أكثر قوة بنسبة 3.3٪ في يوليو. وهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو 2٪ سنويا.

وحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نمو الوظائف الجامح والأجور المرتفعة بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق على الإغاثة خلال تفشي فيروس كورونا لعام 2020، من بين أسباب وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما بأكثر من 9٪ سنويا في يونيو 2022.

الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة التضخم

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