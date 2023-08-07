حرب أم وساطة؟..مهلة إيكواس لقادة النيجر تنتهي ولا جديد

بتخزين الأرز، أو الفرار من العاصمة بالحافلات، أو التعهد بالدفاع عن قادتهم العسكريين الجدد، استعد الكثيرون في النيجر هذا الأسبوع لموعد نهائي فرضته كتلة مكونة من 15 عضوًا من دول غرب إفريقيا على المجلس العسكري في البلاد للتخلي عن السلطة.

ووفقا لما نشره تقرير لنيويورك تايمز، مر الموعد النهائي لاستعادة الديمقراطية أو مواجهة العمل العسكري يوم الأحد، دون تغيير فعلي في الأوضاع.

بعد أن احتجز الجنود المتمردون رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً في 26 يوليو، أعطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إيكواس، القادة العسكريين الجدد إنذار نهائي، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي في جزء من إفريقيا يضم بعضًا من أفقر دول العالم. والتي تعاني بالفعل من حركات التمرد الإسلامية وانعدام الأمن الغذائي والآثار الشديدة لتغير المناخ.

لكن الإنذار الأخير حشد أيضًا العديد من النيجيريين خلف قادتهم العسكريين الجدد. يوم الأحد، احتشد عشرات الآلاف من أنصار المجلس العسكري في أكبر ملعب في العاصمة نيامي، معربين عن غضبهم ضد الإيكواس ورددوا اسم المسؤول العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني.

قال مسؤولون من غرب إفريقيا إنهم لن يستخدموا القوة إلا كملاذ أخير، وقال معظم المحللين إن الصراع يبدو غير مرجح، على الأقل في المدى القريب. لكن المسؤولين العسكريين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قالوا إن لديهم خطة للتدخل، إذا لزم الأمر.

قال الجنرال كريستوفر جوابين موسى، رئيس أركان الدفاع النيجيري، يوم السبت في مقابلة عبر الهاتف: "يجب استعادة الديمقراطية، من خلال الدبلوماسية أو القوة".

لكن المتمردون الذين كانوا يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، قالوا إنهم سيقاومون أي جهد لإزاحتهم من السلطة، تاركين مستقبل النيجر - ومستقبل شعبها - في الميزان. يوم الأحد، أغلقت البلاد مجالها الجوي، متذرعة بالتهديد المحتمل بتدخل عسكري خارجي.

وبحسب تقرير النيويورك تايمز، ارتفعت الأسعار منذ أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات مالية على البلاد. قالت أسمانا رشيدو، البالغة من العمر 33 عامًا، وهي أم لستة أطفال، كانت تتسوق لشراء الحليب المجفف وعلب الأرز في وسط مدينة نيامي، عاصمة النيجر: "إذا ضربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فسوف ينتهي الأمر بالنسبة لنا جميعًا، وليس فقط للجيش".

بازوم، الحليف الغربي الرئيسي الذي تم انتخابه عام 2021، رفض الاستقالة، وتجاهل المسؤولون العسكريون المسؤولون حتى الآن الدعوات للإفراج عنه. كما رفضوا تهديدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات، وبدلاً من ذلك اتجهوا نحو دولتين متجاورتين، بوركينا فاسو ومالي، اللتين شهدتا أيضًا انقلابات في السنوات الأخيرة واقتربا منذ ذلك الحين من روسيا.

ويوم الأحد، ظل بازوم عالقًا مع أسرته في مسكنهم الخاص دون كهرباء أو ماء، وفقًا لما ذكره صديق ومستشار للرئيس طلب عدم الكشف عن هويته. نيجيريا، التي توفر حوالي 70 في المائة من كهرباء النيجر، أوقفت إمدادات الطاقة، وألقت بمعظم البلاد في الظلام. صادر حراس الرئيس شرائح الهاتف المحمول الخاصة به يوم السبت، وفقا لما ذكره الصديق، مما جعل بازوم غير قادر على التواصل مع العالم الخارجي كما فعل في الأيام الأولى من أسره.

أدى الجمود في النيجر أيضًا إلى عدم اليقين بشأن مستقبل أكثر من 2500 جندي غربي يتمركزون في البلاد لأغراض مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حوالي 1100 أمريكي. على عكس الدول المجاورة، بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي، حيث نفذت الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وداعش مئات الهجمات وتسيطر الآن على مساحات شاسعة من الأراضي، كان أداء النيجر أفضل، حيث انخفض عدد القتلى المدنيين هذا العام.

قال مودو دياو، عامل الإغاثة الإنسانية الذي سافر إلى النيجر الشهر الماضي، إنه تمكن من زيارة المناطق التي كان من المستحيل الوصول إليها في السابق بسبب انعدام الأمن. قال دياو، نائب الرئيس لغرب إفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة: "كان الوضع يتحسن حقًا"، مضيفًا: "كل هذه المكاسب مهددة الآن بسبب هذا الوضع".

كما يمكن أن يؤدي المأزق إلى مزيد من الفقر وعدم الاستقرار بملايين النيجيريين، لأن بلادهم تعتمد على المساعدات الخارجية بنسبة 40 في المائة من ميزانيتها الوطنية.

ومع ذلك، في نهاية هذا الأسبوع، اتخذ مئات الشباب نبرة التحدي في وسط مدينة نيامي، وتعهدوا بالدفاع عن المجلس العسكري ضد أي تدخل أجنبي.

العديد من النيجيريين، في علامة على حب الوطن، وضعوا علم البلد ذي الألوان الثلاثة كصورة لملفهم الشخصي على منصة الرسائل عبر واتساب.

لكن النيجيريين الآخرين يخططون للاحتماء أو حتى الفرار من العاصمة. يوم السبت، توافد سكان نيامي على المتاجر لشراء المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والزيت، في حالة التدخل العسكري. أسرعت عائلات الطبقة الوسطى، غير القادرة على تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بها خلال واحدة من أشد فترات العام حرارة، لشراء الناموسيات لوضعها في ساحات منازلهم.

وفر كثيرون غيرهم ممن توقعوا القتال من العاصمة إلى أماكن أخرى في النيجر. كان من بينهم ميناتا عابد، شابة تبلغ 22 عامًا، طالبة متخصصة في الموارد البشرية في جامعة نيامي، غادرت بالحافلة في وقت متأخر من ليلة الجمعة مع أختها التوأم وبعض متعلقاتهم - معبأة في حقيبتين - بعد أن شاهدت والدتهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال التدخل العسكري.