عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أم وساطة؟..مهلة إيكواس لقادة النيجر تنتهي ولا جديد

صدى البلد

بتخزين الأرز، أو الفرار من العاصمة بالحافلات، أو التعهد بالدفاع عن قادتهم العسكريين الجدد، استعد الكثيرون في النيجر هذا الأسبوع لموعد نهائي فرضته كتلة مكونة من 15 عضوًا من دول غرب إفريقيا على المجلس العسكري في البلاد للتخلي عن السلطة.

 

ووفقا لما نشره تقرير لنيويورك تايمز، مر الموعد النهائي لاستعادة الديمقراطية أو مواجهة العمل العسكري يوم الأحد، دون تغيير فعلي في الأوضاع. 

 

بعد أن احتجز الجنود المتمردون رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً في 26 يوليو، أعطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إيكواس، القادة العسكريين الجدد إنذار نهائي، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي في جزء من إفريقيا يضم بعضًا من أفقر دول العالم. والتي تعاني بالفعل من حركات التمرد الإسلامية وانعدام الأمن الغذائي والآثار الشديدة لتغير المناخ.

 

لكن الإنذار الأخير حشد أيضًا العديد من النيجيريين خلف قادتهم العسكريين الجدد. يوم الأحد، احتشد عشرات الآلاف من أنصار المجلس العسكري في أكبر ملعب في العاصمة نيامي، معربين عن غضبهم ضد الإيكواس ورددوا اسم المسؤول العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني.

 

قال مسؤولون من غرب إفريقيا إنهم لن يستخدموا القوة إلا كملاذ أخير، وقال معظم المحللين إن الصراع يبدو غير مرجح، على الأقل في المدى القريب. لكن المسؤولين العسكريين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قالوا إن لديهم خطة للتدخل، إذا لزم الأمر.

 

قال الجنرال كريستوفر جوابين موسى، رئيس أركان الدفاع النيجيري، يوم السبت في مقابلة عبر الهاتف: "يجب استعادة الديمقراطية، من خلال الدبلوماسية أو القوة". 

 

لكن المتمردون الذين كانوا يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، قالوا إنهم سيقاومون أي جهد لإزاحتهم من السلطة، تاركين مستقبل النيجر - ومستقبل شعبها - في الميزان. يوم الأحد، أغلقت البلاد مجالها الجوي، متذرعة بالتهديد المحتمل بتدخل عسكري خارجي.

 

وبحسب تقرير النيويورك تايمز، ارتفعت الأسعار منذ أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات مالية على البلاد. قالت أسمانا رشيدو، البالغة من العمر 33 عامًا، وهي أم  لستة أطفال، كانت تتسوق لشراء الحليب المجفف وعلب الأرز في وسط مدينة نيامي، عاصمة النيجر: "إذا ضربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فسوف ينتهي الأمر بالنسبة لنا جميعًا، وليس فقط للجيش". 

 

بازوم، الحليف الغربي الرئيسي الذي تم انتخابه عام 2021، رفض الاستقالة، وتجاهل المسؤولون العسكريون المسؤولون حتى الآن الدعوات للإفراج عنه. كما رفضوا تهديدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات، وبدلاً من ذلك اتجهوا نحو دولتين متجاورتين، بوركينا فاسو ومالي، اللتين شهدتا أيضًا انقلابات في السنوات الأخيرة واقتربا منذ ذلك الحين من روسيا.

 

ويوم الأحد، ظل بازوم عالقًا مع أسرته في مسكنهم الخاص دون كهرباء أو ماء، وفقًا لما ذكره صديق ومستشار للرئيس طلب عدم الكشف عن هويته. نيجيريا، التي توفر حوالي 70 في المائة من كهرباء النيجر، أوقفت إمدادات الطاقة، وألقت بمعظم البلاد في الظلام. صادر حراس الرئيس شرائح الهاتف المحمول الخاصة به يوم السبت، وفقا لما ذكره الصديق، مما جعل بازوم غير قادر على التواصل مع العالم الخارجي كما فعل في الأيام الأولى من أسره.

 

أدى الجمود في النيجر أيضًا إلى عدم اليقين بشأن مستقبل أكثر من 2500 جندي غربي يتمركزون في البلاد لأغراض مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حوالي 1100 أمريكي. على عكس الدول المجاورة، بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي، حيث نفذت الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وداعش مئات الهجمات وتسيطر الآن على مساحات شاسعة من الأراضي، كان أداء النيجر أفضل، حيث انخفض عدد القتلى المدنيين هذا العام.

 

قال مودو دياو، عامل الإغاثة الإنسانية الذي سافر إلى النيجر الشهر الماضي، إنه تمكن من زيارة المناطق التي كان من المستحيل الوصول إليها في السابق بسبب انعدام الأمن. قال دياو، نائب الرئيس لغرب إفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة: "كان الوضع يتحسن حقًا"، مضيفًا: "كل هذه المكاسب مهددة الآن بسبب هذا الوضع". 

 

كما يمكن أن يؤدي المأزق إلى مزيد من الفقر وعدم الاستقرار بملايين النيجيريين، لأن بلادهم تعتمد على المساعدات الخارجية بنسبة 40 في المائة من ميزانيتها الوطنية.

 

ومع ذلك، في نهاية هذا الأسبوع، اتخذ مئات الشباب نبرة التحدي في وسط مدينة نيامي، وتعهدوا بالدفاع عن المجلس العسكري ضد أي تدخل أجنبي. 

 

العديد من النيجيريين، في علامة على حب الوطن، وضعوا علم البلد ذي الألوان الثلاثة كصورة لملفهم الشخصي على منصة الرسائل عبر واتساب.

 

لكن النيجيريين الآخرين يخططون للاحتماء أو حتى الفرار من العاصمة. يوم السبت، توافد سكان نيامي على المتاجر لشراء المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والزيت، في حالة التدخل العسكري. أسرعت عائلات الطبقة الوسطى، غير القادرة على تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بها خلال واحدة من أشد فترات العام حرارة، لشراء الناموسيات لوضعها في ساحات منازلهم.

 

وفر كثيرون غيرهم ممن توقعوا القتال من العاصمة إلى أماكن أخرى في النيجر. كان من بينهم ميناتا عابد، شابة تبلغ 22 عامًا، طالبة متخصصة في الموارد البشرية في جامعة نيامي، غادرت بالحافلة في وقت متأخر من ليلة الجمعة مع أختها التوأم وبعض متعلقاتهم - معبأة في حقيبتين - بعد أن شاهدت والدتهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال التدخل العسكري.

 

النيجر أحداث النيجر إحباط محاولة انقلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

بيان عاجل من روسيا بشأن تعيين وانج يي وزيرا لخارجية الصين

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

مد فترة تسجيل الرغبات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى |فيديو

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ