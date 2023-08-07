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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بها كدمات..العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً فى مياه ترعة بقنا

جثة غريق
جثة غريق

 

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة لشاب فى العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية، غارقاً فى مياه ترعة بنجع العروبة الواقعة بنطاق مركز قفط.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً فى ترعة بنجع العروبة.

 

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من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الجثة المعثور عليها، لكشف ملابسات الواقعة، خاصة وأن بها بعض الكدمات التى تشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ،بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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