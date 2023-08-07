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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا..مصير شاب حاوطته أسماك القرش بعد لسعة قنديل

أمريكا..مصير شاب
أمريكا..مصير شاب حاوطته أسماك القرش بعد لسعة قنديل

أثناء رحلة صيد قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، لم يعاني شاب فقط من شدة حروق الشمس أو شدة الرياح في جو بارد ليلا حيث تعرض لما هو أخطر من ذلك. 

 لمدة 38 ساعة متواصلة يكافح الشاب الأمريكي للبقاء على قيد الحياة عندما جرفته المياه بسبب المد وحاوطته أسماك القرش إضافة إلى تحمله ألم لسعة قنديل. 

موقف خطير

وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف إلى مكان الشاب عبر الطائرة حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز”، اليوم الاثنين. 

وقال والد الشاب تشارلز إنه يستريح الآن في المنزل، ويعاني من الجفاف والإرهاق، كما أن الكدمات وحروق الشمس جلعت من الصعب عليه التحرك ومغادرة سريره، وأنه من المتوقع أن يكون بخير.  

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