ارتفاع كبير لـ الدولار بعد تصريح خطير من الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بعد الخسائر الكبيرة التي تلقاها يوم الجمعة عقب تقرير الوظائف الأمريكي المتباين الذي اعتبره بعض المستثمرين مفرطا نظرا لأن الاقتصاد لا يزال مرنا ولا يزال سوق العمل ضيقا.

الفيدرالي الأمريكي

دعمت التصريحات الرسمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تؤيد رفع أسعار الفائدة الإضافية الدولار الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي عند 102.08.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار إلى 1.0995 دولار. وضعف بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بقوة أكبر من المتوقع في يونيو ، مما يؤكد التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات التحويلية وسط تراجع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.2٪ إلى 142.06 ين، بينما ارتفع بنسبة 0.2٪ أيضا مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8748 فرنك.